〔英国债市〕英债期货大涨,因担忧欧盟峰会结果和美国数据疲弱

* 欧盟财长会议被取消引发对峰会的担忧

* 英债和德债上扬,因股市从12周高位回落

* 2062年通膨保值英债银团销售获强劲需求

路透伦敦10月25日电---英债期货周二大涨,之前有消息称欧盟取消了原定周三举行的财长会议,引发市场质疑欧元区领导人是否还能找到该地区债务危机解决之道.

欧元区官员告诉路透,该地区领导人在周三的峰会上不可能提供很多具体数据来充实其危机响应的设想,因有关银行承担希腊债务减值损失以及欧元区救助基金扩容等问题仍在磋商中.

周三的财长会议原计划是为峰会打基础,会议被取消的消息在美国股市开盘时爆出,消息大幅推低全球股市.伦敦富时100指数收跌0.4%,盘中触及12周高位.

12月英债期货FLGZ1上扬48个跳动点,报127.97,表现与可比德债期货FGBLZ1基本一致,但较稍早触及的八日低位126.76高逾120个跳动点.

今日公布的数据显示,美国消费者信心跌至两年半低位,因消费者担忧工作和收入前景.这增加了经济的低迷基调,提振固定收益市场.

10年期英债收益率GB10YT=RR回落6个基点,报2.50%.30年期英债收益率GB30YT=RR下跌11个基点,报3.39%.10年期英债/德债收益率差EU10YT=RR小幅扩阔,至逾44个基点.

今日进行的2062年到期通膨保值英债GBIL0R62=银团销售获强劲需求,英国债务管理局称,这是全球年期最长的通膨保值公债.

此次标售的实际收益率为0.490%,较2055年到期的通膨保值公债高2个基点.

周三市场的主要关注点是欧盟峰会,另外,还将公布英国工业订单数据.(完)

--编译 母红;审校 李军

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