〔欧洲股市〕从11周高位回落收低,因担心欧盟峰会没有全面解决计划出台

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收低0.7%

* 建筑和材料股跌幅居前

* 市场焦点在周三欧盟峰会

路透伦敦10月25日电---欧洲股市周二收低,稍早触及11周高位,因投资者担心周三欧盟峰会可能未能制定一套大胆和全面计划应付区内债务危机.

德国总理梅克尔反对峰会草案中促请欧洲央行继续从二级市场买入债券的措辞,而欧盟财长会议被取消,因为会议商讨内容的细则还未敲定.

扩容4,400亿欧元欧洲金融稳定工具(EFSF)复杂的可选项的不确定性犹在.

"许多期望已经在市场建立,决策者将不得不公布宏大的(计划)以令投资者信服.市场希望看到一个解决方案,将解决希腊债务问题,银行资本重组和扩容救助基金,"BNP Paribas Fortis Global Markets研究部主管Philippe Gijsels说.

"尽管事情看来得到改善,但开始过于积极买入股票还是言之过早.诸如持有现金和投资在优质债券等保存资本的做法是这类环境的关键."

在经济艰难时受打压的板块今天跌幅居前,建筑和材料指数.SXOP下挫1.9%,欧洲银行股指数.SX7P滑落1.1%.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.7%,报982.57点,此前上升至993.29点日内高位.

英国富时100指数.FTSE收低0.41%,至5,525.54点;德国股市DAX指数.GDAXI下跌0.14%,至6,046.75点,法国CAC-40指数.FCHI收挫1.43%,至3,174.29点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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