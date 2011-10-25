〔美国债市〕花旗集团、高盛和RBC在明日的欧盟峰会前发行公司债

IFR纽约10月25日电---三家北美银行发债,试图在明日重要的欧盟峰会前完成融资.除此以外的美国投资级公司债市场平静.

花旗集团(C.N)、高盛(GS.N)和加拿大皇家银行(RBC)(RY.TO)今日在投资级公司债市场发行共计数十亿美元的公司债,这三家银行或多或少都与欧洲问题有所牵连.

本周和上周投资级新债发行量稀少,美国银行业整体采取去杠杆策略,导致其投资级公司债的市场份额和影响减半有余.

"一些银行试图在明日的欧盟峰会前发债.投资者的压抑需求被触发,希望获得一些收益."法国巴黎银行(BNP Paribas)执行董事Michael Halaby表示.

花旗集团发行10亿美元10年期优先债.高盛重启7月22日发行的票面利率5.25%的10年期公司债,发行量为27.5亿美元.加拿大皇家银行发行三年期固定利率和浮动利率公司债.(完)

--编译 李富强;审校 利棣儿

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>