〔美国债市〕花旗集团、高盛和RBC在明日的欧盟峰会前发行公司债

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR纽约10月25日电---三家北美银行发债,试图在明日重要的欧盟峰会前完成融资.除此以外的美国投资级公司债市场平静.
花旗集团(C.N)、高盛(GS.N)和加拿大皇家银行(RBC)(RY.TO)今日在投资级公司债市场发行共计数十亿美元的公司债,这三家银行或多或少都与欧洲问题有所牵连.
本周和上周投资级新债发行量稀少,美国银行业整体采取去杠杆策略,导致其投资级公司债的市场份额和影响减半有余.
"一些银行试图在明日的欧盟峰会前发债.投资者的压抑需求被触发,希望获得一些收益."法国巴黎银行(BNP Paribas)执行董事Michael Halaby表示.
花旗集团发行10亿美元10年期优先债.高盛重启7月22日发行的票面利率5.25%的10年期公司债,发行量为27.5亿美元.加拿大皇家银行发行三年期固定利率和浮动利率公司债.(完)
--编译 李富强;审校 利棣儿
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