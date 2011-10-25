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商品期货 | 2011年 10月 26日 星期三 02:12 BJT

〔美国能源〕10月21日止当周汽油需求同比下跌2.8%--SpendingPulse

路透10月25日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,最近一周美国汽油需求较上年同期再次下降,因汽油价格连续第二周上升.

数据显示,截至10月21日当周美国汽油平均需求较上年同期下跌2.8%,当周美国汽油价格较之前一周上升0.05美元,至每加仑3.47美元,较上年同期高出23%.

最近一周汽油需求较之前一周下降1.5%.

四周美国汽油平均需求较上年同期下降2.8%,为连跌第31周.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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