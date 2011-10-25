〔美国能源〕10月21日止当周汽油需求同比下跌2.8%--SpendingPulse

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月25日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,最近一周美国汽油需求较上年同期再次下降,因汽油价格连续第二周上升.
数据显示,截至10月21日当周美国汽油平均需求较上年同期下跌2.8%,当周美国汽油价格较之前一周上升0.05美元,至每加仑3.47美元,较上年同期高出23%.
最近一周汽油需求较之前一周下降1.5%.
四周美国汽油平均需求较上年同期下降2.8%,为连跌第31周.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。
“市场或许走高并试图上探近期高位，因东南亚产胶国即将迎来落叶季，”他说道，并称如果合约不能持守在300日圆水准上方，市场或许遭遇沉重卖压。