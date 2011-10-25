〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货微幅收低,受美元上涨压制

路透芝加哥10月25日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二微幅收低,尽管市场乐观预期欧债危机解决方案将出台,且有迹象显示中国经济增长良好,但美元走强令市场承压.

周二原油持续上涨,金价攀升.

欧洲领导人努力就解决欧债危机达成一致,有报导称法国和德国接近达成协议.最终决定料将于周三欧盟峰会上公布.

中国国家粮油信息中心(CNGOIC)周二称,根据船期推算,2011/12年度中国进口玉米数量有望达到500万吨,进口小麦达到150万吨.[ID:nCN1172762]

美国农业部周一稍晚公布,美国65%的玉米已经收割,高于一周前的47%,且高于五年均值51%.

本周美国玉米和大豆的整体收割将持续活跃,但农业气象专家周二称,东部潮湿的天气将放缓收割进程,尤其是在俄亥俄河河谷地区.

CBOT-12月玉米合约CZ1收低1/4美分,报每蒲式耳6.50-3/4美元.

12月合约主要支撑位在200日移动均线切入位6.50美元,阻力位在100日移动均线切入位6.77-3/4美元.九日相对强弱指标(RSI)为60.

今日CBOT玉米预估成交量为200,328口.

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]