〔美国债市〕一宗ABS定价,本周预计还将有四宗新债进场

IFR纽约10月25日电---在上周有资产担保证券(ABS)东部会议举行後,ABS新债供应继续增加,周二有一宗交易定价,另外四宗公布定价指引.

所有交易预期将在本周中期至稍晚完成.

自2008年来,加拿大皇家银行首次推出以美元计价的ABS交易.RBC Golden Credit Card Trust ("GCCT") 2011-2规模为8.25亿美元(从原本的7.5亿美元扩大),由加拿大皇家银行和美银美林联席承销.

该批债券年期为1.96年,评级为AAA,定价为一个月Libor上浮40个基点.

美国银行(负责结构),花旗和德意志银行公布2.2354亿美元的144a Navistar Financial (NAVMT) 2011-1 Dealer Floorplan.

福特汽车(F.N)推出其今年第二宗ABS交易.巴克莱,花旗和法国农业信贷银行(Credit Agricole)公布7.578亿美元Ford Credit Auto Lease Trust 2011-B的定价指引.

该批ABS评级为AAA,平均年期为1.20,1.86和2.40年,定价指引分别为EDSF上浮25个基点区域,45个基点区域和Interpolated Swaps上浮60-65个基点.

次优汽车贷款提供商AmeriCredit重回市场,公布今年内第五宗交易,是规模达9亿美元的AmeriCredit (AMCAR) 2011-5.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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