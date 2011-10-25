〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡期货重挫近6%,原糖期货小幅下跌

路透纽约/伦敦10月25日电---阿拉比卡咖啡期货周二下跌近6%,创下两个月来最大单日跌幅,因有消息称飓风Rina远离中美洲主要产区,而且一些投资者在欧盟峰会前越加紧张不安.

糖收盘涨跌互见,可可期货略微收升.

阿拉比卡咖啡期货下跌,并引发一系列自动卖盘,此前全球股市和欧元下挫,因欧盟财长会议被取消.

洲际交易所(ICE)-12月阿拉比卡咖啡期货KCc1重挫14.25美分,或5.7%,报每磅2.3655美元,创下8月24日以来最大单日跌幅.

飓风Rina风力在加勒比地区加强,进一步远离中美洲遭雨水侵袭的咖啡和糖生产国,顺风逼近墨西哥旅游城市坎昆.

交易员称,指标阿拉比卡12月咖啡期货的停损单在2.433美元下方被引发,令市场大幅下挫.

伦敦1月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收低58美元,或3.1%,报每吨1,873美元.

ICE-3月原糖期货SBc1下跌0.16美分,或0.6%,报每磅26.94美分.

伦敦12月白糖期货LSUc1涨2.60美元,或0.4%,报每吨728.50美元.

ICE-12月可可期货CCc1上扬9美元,报每吨2,636美元.

伦敦12月可可期货LCCc1涨6英镑,报每吨1,674英镑.(完)