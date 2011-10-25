〔金属期市〕期铜收跌,对欧盟峰会能否出台危机解决方案的疑虑再现

* 期铜结束两日连涨,市场再现对欧盟峰会结果的谨慎态度

* 铜库存减少支撑铜价

* 市场关注周三公布美国耐久财订单和新屋销售数据

路透纽约/伦敦10月25日电---期铜周二结束两日连涨收跌,因对欧洲是否能在周三峰会上找到债务危机解决之道的疑虑再度浮现.

消息人士告诉路透,欧盟峰会仍将按计划在周三举行,但财长会议被取消,因会议细节尚未敲定.

目前有关民间债权人所持希腊债务减值的磋商尚无达成交易的迹象,另外,有关拟议中的银行资本重组和欧元区救助基金杠杆化的规模仍存在不确定性.

因此,周三峰会不大可能有具体数据公布.料会议要到晚上才能结束.

对欧洲的担忧促使投资者削减诸如金属和股票等风险资产.铜价结束两日连涨,且从7,800美元的一个月新高回落,因债务危机担忧再度浮现,投资者考虑最终解决方案将再度推迟的可能性.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收跌110美元,报每吨7,525美元,盘中触及一个月高位7,820美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1跌2.85美分,结算价报每磅3.4205美元,盘中交易区间为3.3580-3.5390美元.

成交量持稳,因投资者谨慎离场观望.根据汤森路透数据,纽约市场有略高于60,500口合约易手,与30日均值一致.

最新公布的美国经济数据不振.美国10月消费者信心意外回落至两年半最低,而里奇蒙联储综合制造业指数仍然持稳.

中国总理温家宝依然强调,要把稳定物价总水平作为首要任务,并更加注重政策的灵活性,针对性和前瞻性,适时适度进行预调和微调.[ID:nCN1174080]近期公布的数据显示,制造业活动在连续三个月萎缩後小幅扩张.

最新数据显示,LME库存减少5,125吨,至439,150吨 ,为4月初以来最低水平,而取消仓单处于近两年半来最高水平.这扶助支撑铜价.

另外,现货铜与三个月指标期铜价格贴水在8.50美元,周一收窄至5.5美元,为6月来首见.

其他金属方面,期锡CMSN3回落250美元,收报每吨22,250美元.

全球最大的精炼锡出口国印度的锡业联合会称,锡矿炼厂将实施月度出口配额,这将令出口付运减少约40%,以进一步提振锡价.

以下为1751GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 342.00 -2.90 -0.84 444.70 -23.09

LME期铝 2223.00 98.00 +4.61 2470.00 -10.00

LME期铜 7530.00 -105.00 -1.38 9600.00 -21.56

LME期铅 1961.00 -58.00 -2.87 2550.00 -23.10

LME期镍 19750.00 -245.00 -1.23 24750.00 -20.20

LME期锡 22200.00 -300.00 -1.33 26900.00 -17.47

LME期锌 1842.00 -34.00 -1.81 2454.00 -24.94

上海期铝 16390.00 -100.00 -0.61 16840.00 -2.67

上海期铜 56710.00 1960.00 +3.58 71850.00 -21.07

上海期锌 15035.00 -5.00 -0.03 19475.00 -22.80

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 李军

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