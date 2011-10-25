〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,因欧元区存在不确定性

路透芝加哥10月25日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收低,因多头结清部位,交易商说这和欧盟致力解决其债务危机存在不确定有关.

交易震荡,当黄金和原油上涨,大豆走高,大豆亦因现货市场走强而上涨.

市场利空讯号方面,美元走强,此前德国总理梅克尔的讲话为市场对周三峰会决策者将采取大刀阔斧行动解决欧债危机的乐观情绪降温.

CBOT豆粕期货收盘涨跌互见,因豆粕/豆油价差扶助抵销来自大豆的压力,豆油期货收低.

大豆现货市场走强对大豆期货提供支持,因美国大豆榨压商提价以弥补现货大豆成本上升.

美国农业部周一稍晚称,美国大豆完成收割率为80%,高于之前一周的69%,在市场预估区间的低端.

本周美国玉米和大豆总体活跃收割活动将持续,但潮湿天气将拖慢东部收割步伐,特别是在俄亥俄河谷地区.

CBOT-11月大豆期货SX1收跌1-1/4美分,报每蒲式耳12.25-1/2美元.

CBOT-12月豆油合约BOc1收低0.29美分,报每磅51.50美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1收升0.7美元,收报每短吨322.2美元.

今日CBOT大豆预估成交量为200,415口,豆油为90,269口,豆粕为55,919口.

以下为CBOT农产品期货在1902GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 650.75 -0.25 0.0% 3.5%

CBOT大豆Sc1 1225.50 -1.25 -0.1% -12.1%

CBOT豆粕SMc1 322.20 0.70 0.2% -13.0%

CBOT豆油BOc1 51.50 -0.29 -0.6% -10.8%

CBOT小麦Wc1 636.25 -6.25 -1.0% -19.9%

CBOT稻米RRc1 1710.00 19.50 1.2% 22.2%

EU小麦BL2X1 189.25 0.50 0.3% -25.0%

NYMEX原油期货CLc1 93.28 2.02 2.2% 2.1%

道琼工业指数.DJI 11,816 -97 -0.8% 2.1%

现货金XAU= 1707.66 55.48 3.4% 20.3%

欧元/美元EUR= 1.3930 0.0002 0.0% 4.4%

美元指数.DXY 76.0960 0.0680 0.1% -3.7%

波罗的海

乾散货指数.BADI 2161 8 0.4% 21.9%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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