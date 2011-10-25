〔纽约期市〕ICE期棉受技术买盘推动收涨,关注欧盟峰会

路透纽约10月25日电---期棉周二收涨,分析师称,因投资者在市场连续第三天攀升後空头回补.市场上周挫至14个月低位.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1上升1.74美分,报每磅0.9968美元,盘中交投区间介于0.9757-1.0063美元.

该合约上周四回落近3%,收报0.9686美元,为去年9月以来现货合约最低收位.

这是市场在大约四周来首次突破12月合约陷入的0.98-1.04美元交投区间.

汤森路透初步数据显示,周二成交量超过23,000口,较30日均值低高约三分之二.

市场上仍存在部分对欧洲债务危机可能解决方案的谨慎乐观情绪,尽管原定周三举行的欧盟财长会议被取消引发疑虑,并导致全球股市走低.

洲际交易所(ICE)数据显示,截至10月24日,棉花市场未平仓合约为158,624口,为6月9日以来最高.周一未平仓合约为157,290口.

ICE数据显示,周一期棉成交量为13,055口,之前一日为15,069口.(完)