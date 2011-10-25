〔全球金市〕金价大涨近3%,受欧洲债务担忧和美国数据提振

* 金价料录得两个月来最强三天连涨

* 避险买盘重现,受对欧洲债务和美国的担忧提振

路透纽约/伦敦10月25日电---金价周二大涨近3%,延续前两日的涨幅,一个月来首次突破1,700美元,因欧元区问题和美国消费者信心数据提振避险买盘.

过去数月,黄金与风险资产走势接近.今日金价大涨近3%,尽管股市下跌,有望录得8月初以来最大三日上涨.

"大家认识到欧洲问题不好解决,并且再次成为焦点.如果金价收于1,700美元上方,我觉得未来数周金价将大幅走高,可能再次见到1,900美元."期货经纪商TrendMax.com执行董事Zachary Oxman称.

美国经济谘商会周二公布,10月美国消费者信心指数为39.8,为2009年3月来最低,9月消费者信心指数上修为46.4,前值为45.4.[ID:nCN1172018]

1819GMT,现货金XAU=大涨2.9%,报每盎司1,700.40美元.不过本月黄金的表现仍逊于主要的资产类别,比如股票.

美国12月黄金期货GCZ1结算价升48.10美元,报每盎司1,700.40美元.

分析师称,周二的大涨受技术性突破支撑,1,655美元处的强阻力被突破後,成交量大增,大量买盘浮现.

现货银XAG=劲升4.4%,报每盎司33.07美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 GCZ1 1700.40 48.10 2.9 1644.60 1704.70 163,977

COMEX白银期货 SIZ1 33.052 1.408 4.4 31.355 33.335 47,103

COMEX铂金期货 PLF2 1568.80 26.80 1.7 1539.00 1571.70 6,922

COMEX钯金期货 PAZ1 652.10 13.60 2.1 632.30 654.85 3,167

现货金 XAU= 1699.89 47.71 2.9 1644.60 1703.52

现货银 XAG= 33.070 1.390 4.4 31.390 33.280

现货铂金 XPT= 1560.99 22.39 1.5 1539.50 1566.00

现货钯金 XPD= 645.97 10.19 1.6 634.52 651.25

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 李富强;审校 利棣儿

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=