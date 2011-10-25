〔美国债市〕机构债表现不一,市场避险情绪升温

IFR纽约10月25日电---机构债周二表现不一,公债表现较佳,因风险市场走弱,投资者寻求避险,因投资者对周三欧盟峰会将有具体行动计划出台的疑虑升温.

欧盟财长会议被取消,尽管欧盟峰会按原定计划举行,令投资者感到不安.他们缩减风险头寸,以防欧洲金融稳定工具(EFSF)扩容的规模不足.

短期机构债走强,受益于避险买盘,据称中长期投资人吸纳两年至五年期的政府发起企业发行的机构债,央行也是其中的买家.

这扶助短期机构债较可比公债利差收窄1至2个基点,尽管总体交投不旺.长期政府发起企业机构债表现落後,较可比公债利差基本持稳.

结构性产品成交更为迟滞,根据TRACE,交易总计58.41亿美元,交易宗数为3,935.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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