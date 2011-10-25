〔美国债市〕公债价格上涨,因怀疑欧盟能否利用足够资源遏制欧债危机

* 市场对欧盟救助计划的担忧再次引发对美国公债的买盘

* 投资者选择美国公债,远离股票和风险资产

* 房价下挫和消费者信心下跌带动对公债的买盘

* 在350亿美元两年期公债标售中,投资者买需旺盛

路透纽约10月25日电---美国公债价格周二上涨,人们对欧洲能否使用足够资源遏制欧债危机表示怀疑,从而再次引发市场对美国公债的买盘.

在欧盟峰会前,欧元区紧张不安.关于削减希腊债务负担,巩固欧洲银行业实力以承受债务带来的亏损,并扩容欧元区救助基金规模以防危机蔓延,上述计划的细节正在意大利和德国进行如火如荼的讨论.

CRT Capital Group资深公债策略师Ian Lyngen称,上述因素导致美国标售350亿美元两年期公债时,受到市场热烈追捧,非交易商投标在标售中占47.4%,超过了45%的常规比例.

投标倍数为3.64,高于3.36的最近四次标售的均值,且高于今年迄今3.21的均值.

鉴于美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周将卖出多达180亿美元2013年和2014年到期的公债,Jefferies & Co货币市场分析师Thomas Simons称,"这次标售进行得非常顺利,"

标售结束後,市场交易"极佳",Cantor, Fitzgerald利率策略师Justin Lederer表示.

尾盘时指标10年期公债价格US10YT=RR涨1-1/32,收益率从周一尾盘的2.23%降至2.12%.

30年期公债价格US30YT=RR升2-26/32,收益率从周一尾盘的3.27%下滑至3.14%.

**美国经济数据逊于预期**

美国房价和消费者信心指数双双逊于预期,令投资者再度关注美国不确定的经济前景,从而为美国公债带来买盘.

标准普尔/Case-Shiller公布,美国20个城市8月房价持平,而美国经济谘商会公布,10月消费者信心指数降至39.8,为2009年3月以来最低.[ID:nCN1172018]

美国里奇蒙联邦储备银行公布的10月综合制造业指数亦较低迷.

美国财政部周三将标售350亿美元五年期公债,周四将标售290亿美元七年期公债.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-24/32 (+ 2/32) 0.256

五年期公债US5YT=RR 100-1/32 (+16/32) 0.992

10年期公债US10YT=RR 100-3/32 (1-3/32) 2.114

30年期公债US30YT=RR 112-1/32 (3) 3.125 (完)

--编译 于春红;审校 李军

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