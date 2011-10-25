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公司新闻(中文) | 2011年 10月 26日 星期三 04:26 BJT

〔美股业绩〕亚马逊第三季净利骤降73%,股价盘後暴跌

* 第三季每股盈利0.14美元,去年同期为0.51美元

* 股价在盘後交易暴跌

路透10月25日电---全球最大网络零售商亚马逊(AMZN.O)周二公布,第三季净利骤降73%,因公司在新的平板电脑和其他长期项目上开支巨大.

亚马逊公布业绩後,股价盘後暴跌18%,至略低于188美元,在Nasdaq市场收报227.15美元.

亚马逊公布第三季净利为6,300万美元,或每股盈利0.14美元,上年同期分别为2.31亿美元和0.51美元,营收同比增加44%,至108.8亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估亚马逊第三季每股盈利为0.24美元,营收为109.5亿美元.

亚马逊预计第四季营收介乎164.5-186.5亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估亚马逊第四季营收为181.5亿美元.(完)

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--编译 李军;审校 利棣儿

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