〔美股业绩〕亚马逊第三季净利骤降73%,股价盘後暴跌

《路透晚报》--2月7日日间新闻摘要（中港台）
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
* 第三季每股盈利0.14美元,去年同期为0.51美元
* 股价在盘後交易暴跌
路透10月25日电---全球最大网络零售商亚马逊(AMZN.O)周二公布,第三季净利骤降73%,因公司在新的平板电脑和其他长期项目上开支巨大.
亚马逊公布业绩後,股价盘後暴跌18%,至略低于188美元,在Nasdaq市场收报227.15美元.
亚马逊公布第三季净利为6,300万美元,或每股盈利0.14美元,上年同期分别为2.31亿美元和0.51美元,营收同比增加44%,至108.8亿美元.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估亚马逊第三季每股盈利为0.24美元,营收为109.5亿美元.
亚马逊预计第四季营收介乎164.5-186.5亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估亚马逊第四季营收为181.5亿美元.(完)
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--编译 李军;审校 利棣儿
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16: 16时，1港元=0.88647人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为22.5%，低于上交易日收盘的22.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.55 4.76 1.08 建设银行 5.65 5.80 1.10 中国银行 3.54 3.55 1.12 农业银行 3.17
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老