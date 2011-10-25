〔美国股市〕大跌,受欧盟峰会前的担忧和大型企业的展望拖累

* 欧盟峰会前市场紧张不安

* 3M等公司的展望打压投资者信心

* 消费者信心降至2009年3月以来最低水平

* 道指收跌1.7%,标普500指数收挫2%,Nasdaq指数跌2.3%

路透纽约10月25日电---美国股市周二大跌,因市场怀疑欧洲领导人能否在结束欧元区债务危机的计划上达成共识,此外大型企业的展望令投资者失望.

尽管欧盟和欧元区领导人仍计划于周三举行峰会,欧元区财长会议被取消的消息仍打压市场.该消息令市场担忧领导人可能无法达成详细计划结束危机.

"数个声明发出,看起来欧洲债务问题的真正解决非常不易...令投市场失望."Dudack Research Group首席投资分析师Gail Dudack认为.

道琼工业指数.DJI收跌205.18点,或1.72%,报11,708.44点;标准普尔500指数.SPX收挫24.96点,或1.99%,报1,229.235点.Nasdaq指数.IXIC劲挫61.02点,或2.26%,报2,638.42点.

多元化制造业巨擘3M(MMM.N)周二公布第四季利润率不佳,受广告和研发支出增加影响.该公司并警告称原材料成本上涨可能给获利带来压力.该公司股价收低6.3%报77.04美元.[ID:nCN1572439]

美国柴油发动机制造商康明斯(CMI.N)下挫5.1%至93.81美元,此前该公司下调财测.

美国联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)公布的季度获利高于预期,因利润率得到改善,尽管经济疲弱拖累国内送货量不振.该公司并确认了2011年创纪录的业绩前景.该公司股价下滑2.1%报69.35美元.[ID:nCN1174220]

标准普尔工业指数.GSPI下跌2%.

Netflix(NFLX.O)暴跌34.9%至77.37美元,此前该公司表示第三季失去的客户数量高于此前预估,并警告可能流失更多客户.

美国经济谘商会周二公布,10月美国消费者信心指数为39.8,为2009年3月来最低,9月消费者信心指数上修为46.4,前值为45.4.[ID:nCN1172018]

成交清淡.纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约77.8亿股,略低于约80.1亿股的今年迄今日成交均值.

纽约证交所涨跌股家数分别为520家和2,491家,Nasdaq市场则为462和2,033.(完)

--编译 李富强;审校 李军

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