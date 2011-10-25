〔加拿大汇市〕加元兑美元走软,受累于利率前景和欧洲担忧

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透多伦多10月25日电---加元兑美元周二收跌,从日高回落逾0.02美元,受累于对欧洲的忧虑和加拿大央行利率声明措辞出现重大调整,变得十分温和.
加元兑美元逆转稍早升穿平价的涨势,终盘收跌,之前加拿大央行称,经济实现满负荷生产所需的时间将长于预期,不再提及需要升息.
央行政策声明中意外温和的措辞,加之对欧盟峰会前欧元区债务磋商的乐观情绪消退令今日市场走势大幅震荡.
加元兑美元CAD=D3收报1.0163加元或0.9840美元,周一收报1.0031加元或0.9969美元.加元/美元盘中高见0.9990加元,为一个月来首度升穿平价水平,日低为1.0214加元,或0.9790美元,因加拿大央行声明措辞温和.(完)
--编译 母红;审校 于春红
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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