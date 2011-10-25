〔加拿大汇市〕加元兑美元走软,受累于利率前景和欧洲担忧

路透多伦多10月25日电---加元兑美元周二收跌,从日高回落逾0.02美元,受累于对欧洲的忧虑和加拿大央行利率声明措辞出现重大调整,变得十分温和.

加元兑美元CAD=D3收报1.0163加元或0.9840美元,周一收报1.0031加元或0.9969美元.加元/美元盘中高见0.9990加元,为一个月来首度升穿平价水平,日低为1.0214加元,或0.9790美元,因加拿大央行声明措辞温和.(完)