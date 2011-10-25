〔国际油市〕NYMEX原油期货收涨2%,触及12周高位

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 布兰特原油较美国原油期货溢价盘中跌至每桶16.01美元
* 投资者关注周三欧盟峰会
* 关注周三1430GMT EIA公布的库存数据
路透纽约10月25日电---美国原油期货周二跳升至12周高位,价差交易连续第二天主导市场,令布兰特原油较美国原油期货溢价继续收窄,近期布兰特原油较美国原油溢价升至纪录高位.
周二美国原油期货录得2%的涨幅,昨日劲扬逾4%,且成交热络,纽约商业期货交易所(NYMEX)近月和次月合约自2008年以来首次转为逆价差.
布兰特原油较美国原油期货溢价CL-LCO1=R盘中跌至每桶16.01美元的低位,从10月14日触及的逾28美元的纪录高位回落.
对欧洲的担忧继续困扰布兰特原油市场.
根据美国石油协会(API)公布的数据,上周原油库存增加270万桶.汽油库存增加15.3万桶,馏分油库存减少180万桶.
路透调查分析师得出的预期为,原油库存增加130万桶,汽油库存减少160万桶,馏分油库存下降190万桶.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-12月原油期货CLZ1收报93.17美元,升1.90美元或2.08%,为8月2日收在93.79美元以来的最高收位,盘中在91.10-94.65美元之间交投.後者接近近月合约200日移动均线切入位94.76美元.
美国10月消费者信心回落至两年半最低,而8月房价保持在低位.
万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,最近一周美国汽油需求较上年同期再次下降,因汽油价格连续第二周上升.[ID:nCN1174788]
市场关注美国能源资料协会(EIA)周三公布上周库存.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
12月原油 93.17 1.90 2.1% 91.10 94.65 461,387 484,139
1月原油 92.93 1.79 2.0% 90.96 94.22 136,591 212,655
11月RBOB汽油 2.6998 0.0110 0.4% 2.6066 2.7120 25,563 26,311
12月RBOB汽油 2.6747 0.0044 0.2% 2.5971 2.6850 62,481 43,761
11月取暖油 3.0502 -0.0044 -0.1% 3.0229 3.0721 17,647 23,799
12月取暖油 3.0512 -0.0030 -0.1% 3.0215 3.0712 52,484 47,617
ICE合约
12月布兰特 110.92 -0.53 -0.5% 109.47 112.15 249,311 188,006
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 988,339 1,141,181 676,313 1,384,341 2,136
汽油 148,156 104,817 133,476 280,795 841
取暖油 113,820 -- 145,993 299,092 -1,891 (完)
--编译 母红;审校 李军
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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