《美债周三展望》五年期公债标售成功与否,或取决于欧盟峰会的结果

* 欧洲利好消息或意味着五年期公债标售买需清淡

* 两年期公债标售买需坚稳

* 耐久财订单和新屋销售数据亦将出炉

路透纽约10月25日电---市场对周三350亿美元五年期公债标售的热情程度,可能会取决于欧盟(EU)峰会的结果.该峰会旨在解决欧元区主权债务危机.

若周三有任何迹象表明欧洲方面会拿出可行的解决方案,或许就会推高投资者的冒险意愿,促使其买进股票,并对公债标售反应冷淡.

但若欧元区未能达成解决方案,可能就将促使投资者蜂拥买入美国公债避险.

"这在很大程度上取决于欧洲及欧盟峰会的动向,"Cantor Fitzgerald驻纽约的利率策略师Justin Lederer表示,"若他们(欧洲领导人)公布一项有相当规模的计划,投资者就将重返冒险操作,公债就将承压,到时五年期公债收益率(殖利率)可能会高于目前水平10个基点."

虽然周二350亿美元两年期公债标售买需坚稳,但这是因为当时市场充斥着对欧洲决策当局恐难以达成持久切实的解决方案的悲观情绪.周二的避险操作在公开市场推动指标10年期公债价格US10YT=RR升逾1个大点,打压收益率降至2.12%.

"似乎不仅是我们预计明日的欧盟峰会将不会达成可行或有帮助的成果,"High Frequency Economics的首席分析师Carl Weinberg表示.

9月类似的350亿美元五年期公债标售买需坚稳,得标利率为1.015%,距离当前五年期公债US5YT=RR约1%的收益率水平不远.

"发行前交易(when-issued)"市场上的五年期公债收益率US5YTWI=TWEB周二在1.015%附近,该收益率被用来预测得标利率.

"此次标售结果较以预料,因为(欧元区)峰会已成为年内最重要的峰会之一,"Lederer表示.

周四财政部将标售290亿美元的七年期公债,将再次测试市场对美国新债的胃口.

除欧洲消息及公债标售之外,投资者在周三亦将仔细检视9月耐久财(耐用品)订单及新屋销售年率等数据.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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