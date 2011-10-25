〔货币市场〕美国四周期国库券标售得标利率创三周低点

路透纽约10月25日电---美国财政部周二标售300亿美元四周期国库券的得标利率下降,表明由于投资者仍紧张关注欧元区信贷危机,因而对美国短期政府债券依然需求旺盛.

标售得标利率为0.005%,低于本月稍早同类标售时的0.015%,且为10月4日达到零利率以来,四周期国库券的最低得标利率.

投资者对美国国库券的买兴依然高涨,即便美国联邦储备理事会(美联储,FED)将根据其最新的刺激计划卖出短期债券.

美联储将在周三出售80-90亿美元2014年3月至2014年10月到期的公债,并将在周五抛售80-90亿美元2013年10月至2014年2月到期的公债.

与此同时,欧元区银行业者周二对一周期资金的需求不减.稍後他们有机会从欧洲央行(ECB)获得一年期现金流动性,需求预计相对温和.

欧洲央行周二借出1,974亿欧元一周期资金,同时有2,012亿欧元贷款到期.欧元区银行业目前除满足基本运转需求外,还拥有略超过2,000亿欧元的流动性.

这一表现与欧洲央行上次在2009年中期时提供12个月期资金的情形形成对比.当时进行了三次这类操作,欧洲央行在其中的第一次操作中借出4,420亿欧元,而在之前的一周期资金标售中,银行的资金需求明显下降.

"今日的结果证实了我们的观点,即在明天的12个月期资金操作中,资金需求规模不会像2009年那样惊人,也就是500亿欧元左右."巴克莱资本的分析师Giuseppe Maraffino表示.

市场对于12个月期资金标售情况的预估相差很大,摩根士丹利和苏格兰皇家银行等大银行预计需求高达1,400-1,500亿欧元.

不过由于12个月期欧元无担保之加权平均隔夜利率(Eonia)目前为0.70%,高于2010年时的纪录低点0.5%,需求的降幅预计有限.(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

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