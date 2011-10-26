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市场报道 | 2011年 10月 27日 星期四 06:55 BJT

更正:〔表格〕美国9月新屋销售较上月增长5.7%,年率为31.3万户

(更正:因译文有误,标题中新屋销售年率应为"31.3万户",非"313万户".)

路透10月26日电---美国商务部周三公布,美国9月新屋销售较上月增长5.7%,年率为31.3万户,预估为30万户.8月修订後为29.6万户(前值为29.5万户).

经季节因素调整後的9月新屋销售数据如下(单位为千户):

变动率% 9月 8月 8月前值 7月 7月前值 2010年9月

总户数 5.7 313 296 295 297 302 316 (完)

*美国9月新屋销售年率为4月以来最高,增幅为3月以来最大.

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--编译 母红;审校 于春红

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