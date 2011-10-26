更正:〔表格〕美国9月新屋销售较上月增长5.7%,年率为31.3万户

美国各类经济指标总览--2017/2/6
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
(更正:因译文有误,标题中新屋销售年率应为"31.3万户",非"313万户".)
路透10月26日电---美国商务部周三公布,美国9月新屋销售较上月增长5.7%,年率为31.3万户,预估为30万户.8月修订後为29.6万户(前值为29.5万户).
经季节因素调整後的9月新屋销售数据如下(单位为千户):
变动率% 9月 8月 8月前值 7月 7月前值 2010年9月
总户数 5.7 313 296 295 297 302 316 (完)
*美国9月新屋销售年率为4月以来最高,增幅为3月以来最大.
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--编译 母红;审校 于春红
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
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