《综述》美国10月消费者信心挫至两年半最低,8月房价则几近持平

* 10月消费者信心跌至两年半低点

* 美国8月房价未变

* 里奇蒙联储银行10月综合制造业指数持稳于负6

* 市场关注欧债情势

路透纽约10月25日电---美国10月消费者信心意外跌至两年半=低点,8月房价则保持在低位,暗示消费者处境仍然不佳.

同时,近期区域制造业数据暗示10月该行业逐渐稳定.周二公布的美国数据巩固了经济不会再陷衰退的观点,尽管经济成长仍将迟缓.

将于周四公布的美国第三季国内生产总值(GDP)料将确认美国经济仍在成长,但增速缓慢.不过消费者信心指数意外下跌,暗示近来经济从上半年疲势中反弹的势头或难以为继.