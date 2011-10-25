《综述》美国10月消费者信心挫至两年半最低,8月房价则几近持平

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 10月消费者信心跌至两年半低点
* 美国8月房价未变
* 里奇蒙联储银行10月综合制造业指数持稳于负6
* 市场关注欧债情势
路透纽约10月25日电---美国10月消费者信心意外跌至两年半=低点,8月房价则保持在低位,暗示消费者处境仍然不佳.
同时,近期区域制造业数据暗示10月该行业逐渐稳定.周二公布的美国数据巩固了经济不会再陷衰退的观点,尽管经济成长仍将迟缓.
将于周四公布的美国第三季国内生产总值(GDP)料将确认美国经济仍在成长,但增速缓慢.不过消费者信心指数意外下跌,暗示近来经济从上半年疲势中反弹的势头或难以为继.
美国第三季GDP将于周四公布.路透调查显示,第三季GDP环比成长年率料为2.5%,高于前季的1.3%.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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