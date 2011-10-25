澳新经济指标预测--10月26日-11月2日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月26日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------10月24日当周-----------------------------
10月26日(三)
0000 新西兰国民银行企业活动指数 10月 -- 35.4
企业前景指数 -- 30.3
0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季终值 +0.6% +0.9%
(较上年同期) +3.5% +3.6%
0030 澳洲CPI指数 第三季终值 -- 178.3
2000 新西兰央行利率决定 2.50% 2.50%
2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 9月 逆差4.50 逆差6.41
截至9月的一年 顺差10.7 顺差10.8
进口(亿新西兰元) 9月 39.0 40.8
出口(亿新西兰元) 34.0 34.4
10月27日(四)
无重要数据公布.
10月28日(五)
无重要数据公布.
-----------------------------------10月31日当周-----------------------------
10月30-31日
2330 澳洲TD-MI通胀指标 10月 -- +0.1%
10月31日(一)
0030 澳洲民间信贷 9月 -- +0.2%
房屋信贷 -- +0.4%
2145 新西兰劳动成本指数(较前季) 第三季 +0.6% +0.5%
(较上年同期) +1.0% +2.1%
2145 新西兰季度就业调查(QES)民间部门薪资 第三季 +2.1% +1.2%
雇佣职位(较前季) -0.6% +1.3%
受薪工时(较前季) +0.40% +0.70%
11月1日(二)
0030 澳洲房价指数(较前季) 第三季 -- -0.1%
0330 澳洲央行利率决定 11月 -- 4.75%
11月2日(三)
0030 澳洲建筑许可 9月 -- +11.4%
民间房屋建筑许可 -- -1.0%
2145 新西兰失业率 第三季 6.4% 6.5%
就业人数 +0.4% 持平
就业参与率 68.5% 68.4%(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。