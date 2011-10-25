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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 07:36 BJT

修正:全球外汇市场10月26日主要消息

(更正:"10月25日(三)"应为"10月26日(三)")

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月25日(二)

2350 - 日本9月企业服务价格指数.

10月26日(三)

-- - 欧盟执委会在布鲁塞尔召开会议.

-- - 瑞典央行货币政策会议(至10月27日).

-- - 葡萄牙央行公布银行信贷调查.

0600 - 德国9月进口物价.

0800 - 意大利10月企业信心指数.

0830 - 意大利央行总裁德拉吉、经济部长特雷蒙蒂在罗马发表讲话.

1000 - 英国10月工业联盟(CBI)总工业订单差值.

1030 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在伦敦发表讲话.

1100 - 美国抵押贷款市场指数.

1230 - 美国9月耐久财(耐用品)订单.

1400 - 欧洲央行执委会成员史塔克在德国多特蒙德发表讲话.

1400 - 美国9月新屋销售年率.

1500 - 欧洲央行管委莫尔许在意大利佛罗伦萨发表讲话.

1800 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森出席纽约Buttonwood Gathering活动.

2100 - 美国贸易代表柯克和美国商会会长Tom Donohue讨论美国在11月夏威夷亚太经合组织(APEC)峰会上的目标.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 张涛

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