修正:全球外汇市场10月26日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(更正:"10月25日(三)"应为"10月26日(三)")
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月25日(二)
2350 - 日本9月企业服务价格指数.
10月26日(三)
-- - 欧盟执委会在布鲁塞尔召开会议.
-- - 瑞典央行货币政策会议(至10月27日).
-- - 葡萄牙央行公布银行信贷调查.
0600 - 德国9月进口物价.
0800 - 意大利10月企业信心指数.
0830 - 意大利央行总裁德拉吉、经济部长特雷蒙蒂在罗马发表讲话.
1000 - 英国10月工业联盟(CBI)总工业订单差值.
1030 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在伦敦发表讲话.
1100 - 美国抵押贷款市场指数.
1230 - 美国9月耐久财(耐用品)订单.
1400 - 欧洲央行执委会成员史塔克在德国多特蒙德发表讲话.
1400 - 美国9月新屋销售年率.
1500 - 欧洲央行管委莫尔许在意大利佛罗伦萨发表讲话.
1800 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森出席纽约Buttonwood Gathering活动.
2100 - 美国贸易代表柯克和美国商会会长Tom Donohue讨论美国在11月夏威夷亚太经合组织(APEC)峰会上的目标.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。