日韩经济指标预测--10月26日-11月2日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月26日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月24日当周-------------------------------
10月26日(三)
2100 韩国消费者信心指数 10月 -- 99
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.6% +0.9%
(较上年同期) +3.5% +3.4%
2350 日本零售销售(较上年同期) 9月 -0.1% -2.6%
2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 -- 409.9
外资投资日股(10亿日圆) -- 86.2
10月27日(四)
0330 日本央行利率决定 10月 -- 0-0.1%
2300 韩国经常帐(亿美元) 9月 -- 盈馀28.3
2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 9月 -3.4% -4.1%
(较上月) -0.4% -0.1%
2330 日本全国整体CPI(较上年同期) 9月 -- +0.2%
核心CPI(较上年同期) +0.2% +0.2%
东京地区整体CPI(较上年同期) 10月 -- -0.2%
核心CPI(较上年同期) -0.4% -0.1%
2330 日本求职求才比 9月 0.67 0.66
失业率 4.4% 4.3%
2350 日本工业生产(较前月) 9月初值 -2.1% +0.6%
未来一个月工业生产预估 -- -2.5%
未来两个月工业生产预估 -- +3.8%
10月30日(日)
2100 韩国央行制造业景气判断指数 11月 -- 83
2300 韩国工业生产(较前月) 9月 -- -1.9%
(较上年同期) -- +4.8%
2300 韩国服务业产出 9月 -- +0.5%
2315 日本制造业PMI 9月 -- 49.3
----------------------------------10月31日当周-------------------------------
10月31日(一)
0500 日本建筑订单(较上年同期) 9月 -- +9.3%
0500 日本房屋开工(较上年同期) 9月 -- +14.0%
2300 韩国CPI(较前月) 10月终值 -- +0.1%
(较上年同期) -- +4.3%
11月1日(二)
2400 韩国HSBC/Markit制造业PMI 10月 -- 47.48
2400 韩国贸易收支(亿美元) 10月初值 -- 顺差16
0130 日本加班工资 11月 -- -2.2%
11月2日(三)
无重要经济数据公布.(完)
--编译 张涛;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。