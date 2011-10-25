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宏观经济 | 2011年 10月 26日 星期三 07:12 BJT

《美国重要政经日程》--10月26日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 商务部公布9月耐久财(耐用品)订单.

1230 - 农业部公布一周全球稻米价格.

1400 - 美国证券交易委员会(SEC)考虑是否采用一项规则,要求对冲基金和其他私募基金的顾问报告信息,用于金融稳定监管委员会(Financial Stability Oversight Council)监测美国金融系统的风险.

1400 - 商务部公布9月新屋销售年率.

1430 - 能源资料协会(EIA)公布每周石油库存和产出数据.

1700 - 财政部标售五年期公债.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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