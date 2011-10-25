《美股业绩焦点》亚马逊第四季财测远逊预期令人失望,股价盘後重挫

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 预计第四季可能出现营业亏损
* 第四季营收预估令人失望
* 公司支出料将推动业绩增长--财务长
* 由于需求强劲,将提高Kindle Fire平板电脑的产量
路透10月25日电---全球最大网络零售商亚马逊(AMZN.O)对关键的假期购物季的财测远逊于市场预估,令投资者大失所望.该公司在新款Kindle Fire平板电脑上投入巨资.
该公司股价在周二盘後交易中重挫12%,因为这一财测令人担心亚马逊的营收增长势头正在减弱.这种势头一度令投资者忽略该公司利润率极低的事实.
亚马逊预估,第四季营收介于163.4-186.5亿美元之间,而汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均估值为181.5亿美元.
亚马逊的上述预估营收较上年同期增长27-44%.该公司第三季营收按年增幅为44%,不及第二季的增长51%.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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