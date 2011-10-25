《美股业绩焦点》亚马逊第四季财测远逊预期令人失望,股价盘後重挫

* 预计第四季可能出现营业亏损

* 第四季营收预估令人失望

* 公司支出料将推动业绩增长--财务长

* 由于需求强劲,将提高Kindle Fire平板电脑的产量

路透10月25日电---全球最大网络零售商亚马逊(AMZN.O)对关键的假期购物季的财测远逊于市场预估,令投资者大失所望.该公司在新款Kindle Fire平板电脑上投入巨资.

该公司股价在周二盘後交易中重挫12%,因为这一财测令人担心亚马逊的营收增长势头正在减弱.这种势头一度令投资者忽略该公司利润率极低的事实.

亚马逊预估,第四季营收介于163.4-186.5亿美元之间,而汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均估值为181.5亿美元.