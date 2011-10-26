美国称与朝鲜会谈气氛积极但无突破

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦10月25日电---美国和朝鲜(北韩)周二结束为期两天的会谈，美方对最终重启六方会谈持乐观态度，但称暂时无突破。
这是三个月来第二次美朝会谈，显示正朝着重启六方会谈的方向努力。
美国朝鲜问题特使博斯沃思（Stephen Bosworth）称，美朝双方分歧缩小，但他未透露详情。
博斯沃思在日内瓦与朝鲜外务省第一副相金桂冠会谈後告诉记者：“这次会谈非常有效，氛围积极，总体而言具建设性。”
“我相信，在双方不断努力下，我们能为启动正式谈判、最终重返六方会谈，打下合理基础。”
他并称，双方会谈“涉及了方方面面”，包括人道主义援助。不过他拒绝透露朝鲜铀浓缩项目是否讨论焦点。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)