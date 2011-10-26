中国丹东港将巨资建设亿吨大港

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月25日电---新华社周二报导称，未来五年，中国将投资共450亿元扩建丹东港，这是朝鲜半岛与中国及欧亚大陆主要通道连接点。
报导援引辽宁省交通厅声明称，丹东港现有年吞吐能力为6,000万吨，扩建竣工後，年吞吐能力将超过亿吨。
朝鲜经济贫困，且受国际制裁，已向中国和俄罗斯求助，希望能弥补韩国和美国经济援助枯竭带来的缺口。
朝鲜领导人金正日很少出国访问，但在过去16个月中四次访华，并于今年8月对俄罗斯进行了近十年来首次访问。
金正日出访，主要目的是寻求经济支持，并引发外界揣测他终于要开放朝鲜经济。
中国希望通过激励措施，拉近与朝鲜的关系。中国海关数据显示，2011年前7个月，中朝双边贸易额达到31亿美元，同比增加87%，中国从朝鲜进口猛增169.2%。（完）
编译：黎黎 发稿：朱淑珍
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)