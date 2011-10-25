《综述》德国反对ECB购债计划且意大利动荡加剧,为欧盟峰会蒙上阴影

* 梅克尔拒绝向欧洲央行购债计划作出任何承诺

* 欧元区峰会前夕,意大利成关注焦点

* 意总理贝鲁斯柯尼没有出台养老金改革计划的迹象

* 援助基金提高功效与银行业资本重整恐鲜有协议达成

路透罗马/柏林10月25日电---就在遏制主权债危机恶化的欧盟峰会召开前夕,围绕欧洲央行(ECB)角色的谈判周二爆出冲突,同时意大利政局动荡加剧,令整个欧元区笼罩在一片不安之中.

按计划,欧洲领导人将采纳一项计划削减希腊债务负担,增强欧洲银行业抵抗债券损失的能力,并扩充欧元区援助基金以阻止危机扩散.然而距离这一切只有24个小时之际,在意大利和德国的争纷升级.

围绕民间部门债权人扣减希腊债券价值的谈判,没有达成协议的迹象.而银行业资本重整计划的规模如何,以及在多大程度上杠杆化使用援助基金,目前尚无定论.