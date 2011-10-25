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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 07:09 BJT

〔东京汇市〕欧元因欧盟峰会临近走势谨慎,澳元走势取决于通胀数据

* 欧元区峰会料将令人失望

* 加元大幅下挫,受加拿大前景黯淡拖累

* 澳元短线走势取决于澳洲通胀数据

路透悉尼10月26日电---欧元和商品货币在周三亚洲盘初略微承压,已失去部分光芒,因市场愈加预期欧盟领导人峰会结果将令人失望.

市场一直寄望欧盟领导人在周三峰会上宣布一个化解欧债危机的全面计划.但欧洲财长会议取消的消息令市场对任何协议可能都缺乏细节的担忧升温.

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