〔东京汇市〕欧元因欧盟峰会临近走势谨慎,澳元走势取决于通胀数据

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元区峰会料将令人失望
* 加元大幅下挫,受加拿大前景黯淡拖累
* 澳元短线走势取决于澳洲通胀数据
路透悉尼10月26日电---欧元和商品货币在周三亚洲盘初略微承压,已失去部分光芒,因市场愈加预期欧盟领导人峰会结果将令人失望.
市场一直寄望欧盟领导人在周三峰会上宣布一个化解欧债危机的全面计划.但欧洲财长会议取消的消息令市场对任何协议可能都缺乏细节的担忧升温.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。