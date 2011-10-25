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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 07:09 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月25日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 88.73 -3.64 -3.94 4369399

搜狐 (SOHU.O) 57.87 -3.30 -5.39 1820842

网易 (NTES.O) 48.02 -0.31 -0.64 533890

百度 (BIDU.O) 127.98 -4.04 -3.06 7107843

亚信科技 ASIA.O 10.03 -1.08 -9.72 748388

侨兴环球电话 XING.O 0.79 -0.03 -3.66 45925

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.19 -0.29 -2.32 2693741

联电 (UMC.N) 2.14 -0.07 -3.17 959677

日月光 (ASX.N) 4.49 +0.00 +0.00 530402

矽品精密 (SPIL.O) 5.32 +0.01 +0.19 4231413

和信超媒体 (GIGM.O) 0.95 +0.00 +0.01 139568

友达 (AUO.N) 3.99 -0.14 -3.39 495601

中华电信 (CHT.N) 33.00 -0.43 -1.29 276016

台湾国际航电 (GRMN.O) 34.62 -0.72 -2.04 725439

香港

中国移动 (CHL.N) 48.86 -0.94 -1.89 369928

中国联通 (CHU.N) 20.33 +0.05 +0.25 387888

中国电信 (CHA.N) 63.88 -0.69 -1.07 53293

中芯国际 (SMI.N) 2.62 -0.18 -6.43 53263

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.88 +0.25 +6.89 1100

(完)

--整理 艾茂林

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