《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月25日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 88.73 -3.64 -3.94 4369399
搜狐 (SOHU.O) 57.87 -3.30 -5.39 1820842
网易 (NTES.O) 48.02 -0.31 -0.64 533890
百度 (BIDU.O) 127.98 -4.04 -3.06 7107843
亚信科技 ASIA.O 10.03 -1.08 -9.72 748388
侨兴环球电话 XING.O 0.79 -0.03 -3.66 45925
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.19 -0.29 -2.32 2693741
联电 (UMC.N) 2.14 -0.07 -3.17 959677
日月光 (ASX.N) 4.49 +0.00 +0.00 530402
矽品精密 (SPIL.O) 5.32 +0.01 +0.19 4231413
和信超媒体 (GIGM.O) 0.95 +0.00 +0.01 139568
友达 (AUO.N) 3.99 -0.14 -3.39 495601
中华电信 (CHT.N) 33.00 -0.43 -1.29 276016
台湾国际航电 (GRMN.O) 34.62 -0.72 -2.04 725439
香港
中国移动 (CHL.N) 48.86 -0.94 -1.89 369928
中国联通 (CHU.N) 20.33 +0.05 +0.25 387888
中国电信 (CHA.N) 63.88 -0.69 -1.07 53293
中芯国际 (SMI.N) 2.62 -0.18 -6.43 53263
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.88 +0.25 +6.89 1100
(完)
--整理 艾茂林
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。