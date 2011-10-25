〔日圆汇率〕日本央行将讨论采取更多措施抑制日圆升值--日经新闻

路透10月26日电---日本经济新闻报导称,日本央行将在周四的政策委员会会议上,讨论放宽货币政策的进一步措施,以控制日圆升值对经济的冲击.

报导指出,央行将考虑把其现为50万亿(兆)日圆(6,598.9亿美元)的资产购买计划规模提高约5万亿日圆,以在市场动荡时期保护国内经济.

报导指,额外举措包括可能购买较长期政府债券,扩大债券购买的范围.目前该计划仅涵盖那些距离到期还剩两年或更短时间的债券.

日经称,日圆/美元周二在纽约市场短暂触及75.73日圆的纪录新高,超越上周五触及的前高点75.78.

随着日圆达到新高,外汇市场人士对日本当局入市抛售日圆进行干预提高警惕.(完)