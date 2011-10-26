〔美国个股〕IBM任命Rometty为新CEO,帕尔米萨诺将留任董事长(更新版)

(新增细节)

* 全球销售主管Rometty将自1月1日起继任CEO

* Rometty可能成为商界和科技业最有权势的女性之一

* 帕尔米萨诺仍将担任董事长

路透10月25日电---IBM(IBM.N)全球销售主管Virginia Rometty将在2012年接替帕尔米萨诺,担任首席执行官(CEO)之职,从而可能成为商界和科技业最有权势的女性之一.

帕尔米萨诺将继续担任董事长,此前近10年时间,他一直担任着IBM首席执行官之职,而在此期间,他帮助这位蓝色巨人从个人电脑硬件公司转型为全球服务巨擘.

Rometty的升职将使这家美国市值最高的企业由一位女性执掌.此外,还使惠普执行长惠特曼(Meg Whitman)在科技业最具权势女性这个非正式头衔上多了一个竞争对手,也从侧面反映出这两家公司的长期竞争关系.

现年54岁的Rometty将于明年1月1日上任.IBM股价在盘後交易时段下挫0.7%.