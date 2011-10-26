〔美国个股〕IBM任命Rometty为新CEO,帕尔米萨诺将留任董事长(更新版)

美国各类经济指标总览--2017/2/6
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
(新增细节)
* 全球销售主管Rometty将自1月1日起继任CEO
* Rometty可能成为商界和科技业最有权势的女性之一
* 帕尔米萨诺仍将担任董事长
路透10月25日电---IBM(IBM.N)全球销售主管Virginia Rometty将在2012年接替帕尔米萨诺,担任首席执行官(CEO)之职,从而可能成为商界和科技业最有权势的女性之一.
帕尔米萨诺将继续担任董事长,此前近10年时间,他一直担任着IBM首席执行官之职,而在此期间,他帮助这位蓝色巨人从个人电脑硬件公司转型为全球服务巨擘.
Rometty的升职将使这家美国市值最高的企业由一位女性执掌.此外,还使惠普执行长惠特曼(Meg Whitman)在科技业最具权势女性这个非正式头衔上多了一个竞争对手,也从侧面反映出这两家公司的长期竞争关系.
现年54岁的Rometty将于明年1月1日上任.IBM股价在盘後交易时段下挫0.7%.
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
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