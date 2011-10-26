美官员称人民币升值不会消除美贸易逆差

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿10月25日电---美国财政部负责国际事务的次长布雷纳德（Lael Brainard）周二称，要修正不合理汇率，人民币加速升值是必要的，但这并不会消除美国贸易逆差。

布雷纳德对美国议员表示，奥巴马政府将继续对抗中国的不公平、歧视性贸易和投资政策，但也将继续鼓励中国进行改革。

布雷纳德在美国众议院筹款委员会听证会证词中说：“人民币升值无法消除我们的贸易逆差。”

“但中国政府要实现两大首要经济目标，即对抗通胀和拉动内需，那麽允许人民币汇率完全由市场力量推动，是最有效的短期工具。”

布雷纳德的证词中未直接提到美国参议院近期通过的针对人民币汇率的议案，该议案有待众议院表决。

美国财政部对该议案反应冷淡，称认同该议案的目标，但担心议案条款有悖美国的国际贸易义务。

布雷纳德称，要应对中国带来的经济挑战，促进美国国家利益，美国“应继续强化监管贸易和金融的多边机制，而非绕开该机制。”（完）