主要国家经济指标预测--10月26日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月26日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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10月26日(三)
0000 新西兰国民银行企业活动指数 10月 -- 35.4
企业前景指数 -- 30.3
0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季终值 +0.6% +0.9%
(较上年同期) +3.5% +3.6%
0030 澳洲CPI指数 -- 178.3
0600 德国进口物价(较上月) 9月 +0.5% -0.7%
(较上年同期) +6.8% +6.6%
0800 意大利企业信心指数 10月 93.8 94.5
1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 10月 负9 负9
1100 美国抵押贷款市场指数 10月21日当周 -- 633.1
再融资指数 -- 3,396.1
1230 美国耐久财(耐用品)订单 9月 -0.9% -0.1%
扣除运输的耐久财订单 +0.4% -0.1%
扣除国防的耐久财订单 -1.1% -0.1%
扣除飞机的非国防耐久财订单 +0.5% +0.9%
1400 美国新屋销售年率(万户) 9月 30 29.5
2000 新西兰央行利率决定 2.50% 2.50%
2100 韩国消费者信心指数 10月 -- 99
2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 9月 逆差4.50 逆差6.41
截至9月的一年 顺差10.7 顺差10.8
进口(亿新西兰元) 9月 39.0 40.8
出口(亿新西兰元) 34.0 34.4
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.6% +0.9%
(较上年同期) +3.5% +3.4%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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10月25日(二)
0600 德国GfK消费者信心指数 11月 5.3 5.1
0645 法国消费者信心指数 10月 82 79
0800 意大利消费者信心指数 10月 92.9 97.7
0800 意大利零售销售(较上月) 8月 持平 --
(较上年同期) -0.3% --
0830 英国经常帐(亿英镑) 第二季 赤字20.22 赤字93
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月22日当周 -0.8% --
1230 加拿大零售销售(较前月) 8月 +0.5% +0.3%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% +0.4%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月22日当周 +4.1% --
1300 美国标普/CaseShiller房价指数(较上年同期) 8月 -3.8% -3.5%
经季节调整房价指数(较前月) 持平 +0.1%
未经季节调整房价指数(较前月) +0.2% +0.4%
1300 加拿大央行利率决定 1.0% 1.0%
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 10月 负6 --
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 8月 -0.1% --
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 10月 39.8 46.0 (完)
--整理 戴素萍/王翔琼; 审校 艾茂林
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。