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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 07:41 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--10月26日-11月2日

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月26日(三)

东京--日本标售两年期公债(0130).

罗马--意大利财政部标售零息债券,认购于0900截止.

华盛顿--美国财政部标售五年期公债(1700).

10月27日(四)

罗马--意大利财政部标售欧元区指数挂钩固息债券(BTPei),认购于0900截止.

华盛顿--美国财政部标售七年期公债(1700).

10月28日(五)

罗马--意大利财政部标售BTP固息债券和欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂钩浮息债券(CCTeu),认购于0900截止.

10月31日(一)

主要国家暂无发债计画.

11月1日(二)

主要国家暂无发债计画.

11月2日(三)

法兰克福--德国续发约50亿欧元五年期联邦债券,2016年10月14日到期.

渥太华--加拿大标售三年期名义债券.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 艾茂林

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