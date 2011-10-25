《中国报摘》--中国证券报10月26日

* 头版头条:

--中国国务院总理温家宝表示,要把握好宏观经济政策的力度、节奏和重点,适时适度进行预调微调.

* 其他:

--60家基金公司旗下的799只基金已披露了三季报,天相投顾统计数据显示,受低迷行情拖累,三季度各类型基金共亏损2,412.93亿元人民币;多数基金减仓应对,可比的主动型股票方向基金平均仓位为78.22%,较二季度下降1.88个百分点.

--目前沪深两市已有49家上市房企公布三季报,多数公司存货激增、经营性现金流进一步恶化,房企资金链深度承压;剔除不可比因素後,上市房企三季度收入和净利润环比大幅下降,其中净利润下降近四成.

--住建部部长姜伟新表示,今年开工建设城镇保障性住房和棚户区改造住房1,000万套的目标,截至9月底,已开工986万套,占年度计划的98%,预计11月底前可全部开工.

--商务部、财政部和人民银行联合下发《关于"十二五"(2011-2015年)时期做好扩大消费工作的意见》,《意见》明确,银行业金融机构将加大对商贸流通企业的信贷支持力度,积极推动直接融资工具创新，拓宽商业企业多元化融资渠道.

--国家发改委经济运行调节局发布的前三季度社会物流业数据显示,前三季度物流业固定投资明显回落,全社会物流投资总额增幅出现回落,当前中国社会物流成本依然较高.

--中国建筑(601668.SS)公告称,近期公司获得七项重大建设项目,项目合计金额256.3亿元,占公司2010年营业收入的6.9%.

--深发展(000001.SZ)称,拟在三年内在境内和/或境外市场分次发行至多200亿元金融债,发行所募集资金将用于补充公司中长期资金,推动中小企业业务发展.

--京东方A(000725.SZ)称,公司控股子公司京东方光电科技公司拟转让其所持鄂尔多斯市京东方能源投资公司80%股权,其中60%股权转让给北京工业发展投资管理公司,成交价27亿元,20%股权转让给北京昊华能源股份公司,成交价9亿元.

--上海电力(600021.SS)称,公司同上海化学工业区管理委员会签署合作备忘录,将继续合作建设包括大容量常规火电,整体煤气化联合循环供热机组(IGCC),以及其他清洁能源和新能源项目在内的高效、环保、一体化漕泾清洁能源基地,预计总投资超过200亿元.

--据交通运输部统计快报显示,前三季中国规模以上港口吞吐量合计完成67.6亿吨,同比增13.5%,其中9月港口吞吐量完成7.7亿吨,同比增13.3%,增速加快2.1个百分点,扭转了上月增速下滑态势.

--中国建材(3323.HK)董事长宋志平称,十二五时期中国建材业务的发展目标是产能3亿吨,未来总体目标是水泥产能达到全国总产能的25%-30%;公司总裁曹江林称,3亿吨的产能目标有望在明年上半年前完成.(完)

--整理 边竞; 审校 乔艳红