《美国上市公司业绩公布日程表》--10月26日-11月2日

更新版 1-中国汇市：人民币收升逾百点，机构尝试做多贬值压力料续缓和
路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期 周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
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11/2 Q1 Clorox Co (CLX) 0.93 16 0.98
11/2 BMO Q3 Comcast Corp (CMCSA.O) 0.40 24 0.31
11/2 Q3 Centerpoint Energy Inc (CNP) 0.29 12 0.25
11/2 AMC Q3 Centurylink Inc (CTL) 0.34 17 0.83
11/2 BMO Q3 Cognizant Technology Solutions Corp (CTSH.O) 0.71 24 0.66
11/2 BMO Q3 Devon Energy Corp. (DVN) 1.47 26 1.31
11/2 BMO Q3 Edison International (EIX) 1.23 14 1.46
11/2 BMO Q3 El Paso Corp. EP 0.26 9 0.22
11/2 AMC Q3 Hartford Financial Services Group Inc (HIG) 0.23 12 1.43
11/2 BMO Q3 Intercontinentalexchange Inc (ICE) 1.76 20 1.42
11/2 20:00 Q3 卡夫食品(Kraft Foods) KFT 0.55 17 0.47
11/2 AMC Q3 Kimco Realty Corp (KIM) 0.07 4 0.04
11/2 AMC Q3 Lincoln National Corp (LNC) 0.93 20 0.63
11/2 BMO Q3 万事达卡 (MA) 4.82 29 3.94
11/2 BMO Q3 Marsh & McLennan Companies Inc (MMC) 0.23 17 0.27
11/2 Q3 Murphy Oil Corp (MUR) 1.18 14 1.05
11/2 20:00 Q1 新闻集团 (NWSA.O) 0.29 18 0.27
11/2 AMC Q3 保德信金融集团 (PRU) 1.54 21 2.12
11/2 AMC Q4 高通(Qualcomm) (QCOM.O) 0.78 33 0.68
11/2 BMO Q3 RR Donnelley And Sons Co RRD.O 0.50 4 0.44
11/2 Q3 Molson Coors Brewing Company (TAPa) 1.25 9 1.28
11/2 AMC Q3 Integrys Energy Group Inc TEG 0.40 5 0.35
11/2 AMC Q3 Tesoro Corp (TSO) 1.99 17 0.51
11/2 BMO Q3 时代华纳(Time Warner) (TWX) 0.76 28 0.62
11/2 AMC Q3 Vulcan Materials Co (VMC) 0.07 16 0.08
11/2 AMC Q4 Whole Foods Market Inc (WFM.O) 0.41 21 0.33
注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期 周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
* 招标品种：国开行1/5/10年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：80亿元；10年：100亿元 * 招标时间：2月7日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：8位(银行、券商、基金、保险) * 预测区间：3.18%-3.26%；3.99%-4.15%；4.11%-4.20% * 预测均值：3.24%、4.06%、4.16% 路透北京2月6日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、五和10年三期固息 债。路透调查显示，春节后央行公开市场连续零操作致资金净回笼，流动性压力将逐步显现 ，且今日一二级市场均表现不佳，预计明日三期债需求一般，中标结果料高于二级，三期债 预测均值分别为3.24%、4.06%和4.16%。 上海一银行交易员称，“估计明天OMO（公开市场）又是大概率不做了，估计情绪冲击 几下就崩了，应该算是央行态度的扭转吧...今天农发五年以下的还行，10年不行，长端不 敢碰，短的可能拿来防御一下。” 不过北京一银行交易员表示，明天五年期的可能比较好，资金的量是够的，绝对收益
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