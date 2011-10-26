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公司新闻(中文) | 2011年 10月 26日 星期三 08:32 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--10月26日-11月2日

DX> 1.39 7 1.24

11/2 Q1 Clorox Co (CLX) 0.93 16 0.98

11/2 BMO Q3 Comcast Corp (CMCSA.O) 0.40 24 0.31

11/2 Q3 Centerpoint Energy Inc (CNP) 0.29 12 0.25

11/2 AMC Q3 Centurylink Inc (CTL) 0.34 17 0.83

11/2 BMO Q3 Cognizant Technology Solutions Corp (CTSH.O) 0.71 24 0.66

11/2 BMO Q3 Devon Energy Corp. (DVN) 1.47 26 1.31

11/2 BMO Q3 Edison International (EIX) 1.23 14 1.46

11/2 BMO Q3 El Paso Corp. EP 0.26 9 0.22

11/2 AMC Q3 Hartford Financial Services Group Inc (HIG) 0.23 12 1.43

11/2 BMO Q3 Intercontinentalexchange Inc (ICE) 1.76 20 1.42

11/2 20:00 Q3 卡夫食品(Kraft Foods) KFT 0.55 17 0.47

11/2 AMC Q3 Kimco Realty Corp (KIM) 0.07 4 0.04

11/2 AMC Q3 Lincoln National Corp (LNC) 0.93 20 0.63

11/2 BMO Q3 万事达卡 (MA) 4.82 29 3.94

11/2 BMO Q3 Marsh & McLennan Companies Inc (MMC) 0.23 17 0.27

11/2 Q3 Murphy Oil Corp (MUR) 1.18 14 1.05

11/2 20:00 Q1 新闻集团 (NWSA.O) 0.29 18 0.27

11/2 AMC Q3 保德信金融集团 (PRU) 1.54 21 2.12

11/2 AMC Q4 高通(Qualcomm) (QCOM.O) 0.78 33 0.68

11/2 BMO Q3 RR Donnelley And Sons Co RRD.O 0.50 4 0.44

11/2 Q3 Molson Coors Brewing Company (TAPa) 1.25 9 1.28

11/2 AMC Q3 Integrys Energy Group Inc TEG 0.40 5 0.35

11/2 AMC Q3 Tesoro Corp (TSO) 1.99 17 0.51

11/2 BMO Q3 时代华纳(Time Warner) (TWX) 0.76 28 0.62

11/2 AMC Q3 Vulcan Materials Co (VMC) 0.07 16 0.08

11/2 AMC Q4 Whole Foods Market Inc (WFM.O) 0.41 21 0.33

注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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