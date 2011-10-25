〔中港个股〕中国人寿300亿元10年期次级债发行利率5.5%,在区间低端--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月26日电---据汤森路透旗下IFR报导，消息人士透露，全球按市值计最大寿险公司--中国人寿(601628.SS)(2628.HK)在周二(25日)以私募配售形式,簿记建档发行总额300亿元人民币（47亿美元）次级债，期限10年期（附第5年末发行人赎回权），发行票面年利率为5.5%，落于5.5%-5.7%的利率区间低端。
是次交易原计划发行两个品种，後15年期（附第5年末发行人赎回权）品种取消发行。
高盛高华证券和中金公司担任联席主承销商和联席财务顾问。
中诚信给予债项和发行人主体信用评级同为AAA级。公司曾表示是次300亿次级债发行後其偿付能力充足率将提升40个百分点。(完)
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--整理 乔艳红; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。