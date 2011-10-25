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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 07:59 BJT

〔中港个股〕中国人寿300亿元10年期次级债发行利率5.5%,在区间低端--IFR

路透10月26日电---据汤森路透旗下IFR报导，消息人士透露，全球按市值计最大寿险公司--中国人寿(601628.SS)(2628.HK)在周二(25日)以私募配售形式,簿记建档发行总额300亿元人民币（47亿美元）次级债，期限10年期（附第5年末发行人赎回权），发行票面年利率为5.5%，落于5.5%-5.7%的利率区间低端。

是次交易原计划发行两个品种，後15年期（附第5年末发行人赎回权）品种取消发行。

高盛高华证券和中金公司担任联席主承销商和联席财务顾问。

中诚信给予债项和发行人主体信用评级同为AAA级。公司曾表示是次300亿次级债发行後其偿付能力充足率将提升40个百分点。(完)

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--整理 乔艳红; 审校 杨淑祯

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