《美国FED焦点》争论是否改变货币政策做法,但下次会议料按兵不动

* 美联储关于利率指引的辩论或开创一条新路

* 11月1-2日的美联储会议料不会改变政策

* 或准备购买更多债券,但尚未决定

路透华盛顿10月25日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)的购债计划遭到批评,现正争论一种更为适中、但同样不那麽常规的货币政策实施方式:根据通胀和失业率,为利率设定指引.

这只是一个大概设想,投资者预计下周的两日政策会议不会公布任何新决定.不过,美联储曾明确表示,正在认真考虑这个想法.如果该设想得到采纳,将重塑政策框架.

在不同程度上,全球许多央行都设定了通胀目标.通过构建一个更加透明且基于规则的体系,美联储将开辟一条执行货币政策的新路,但新方式可能有利有弊.

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯一直非常支持采取这种透明的新做法.

他的计划大致如下:美联储承诺保持利率在近零水准,直至就业市场出现一些实质性的改善--即压低失业率至7%--只要通胀处于控制之下.

这样一来,每次经济数据较好的时候,金融市场就不会立刻想到加息.加息预期会影响超宽松货币政策的效果.美联储认为,超宽松货币政策是把美国经济拉出困境的必要之举.

美联储的另一位鸽派人士--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦最近也表示支持上述计划.