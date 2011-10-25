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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 07:57 BJT

《中国报摘》--金融时报10月26日

* 头版头条:

--中国国务院总理温家宝表示,要更加注重政策的灵活性、针对性和前瞻性,以适应形势的变化.且要保持货币信贷总量的合理增长.

* 其他:

--商务部、财政部和中国央行联合发布关于"十二五"时期做好扩大消费工作的意见,指出银行业金融机构将加大对商贸流通企业的信贷支持力度,鼓励消费信贷产品和管理模式创新.

--中国国家开发银行[CHDB.UL]和中国国家发改委签署《支持物流业发展战略合作协议》,将发改委政策引导优势和国开行融资支持优势结合,按市场化方式进行操作,促进物流业加快发展.

--中国住房城乡建设部部长姜伟新表示,中国保障房建设管理存在建设资金筹措和征地拆迁压力比较大,保障性住房工程质量有待提高等六大问题.(完)

--整理 康熙泽; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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