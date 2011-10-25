《中国报摘》--金融时报10月26日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--中国国务院总理温家宝表示,要更加注重政策的灵活性、针对性和前瞻性,以适应形势的变化.且要保持货币信贷总量的合理增长.
* 其他:
--商务部、财政部和中国央行联合发布关于"十二五"时期做好扩大消费工作的意见,指出银行业金融机构将加大对商贸流通企业的信贷支持力度,鼓励消费信贷产品和管理模式创新.
--中国国家开发银行[CHDB.UL]和中国国家发改委签署《支持物流业发展战略合作协议》,将发改委政策引导优势和国开行融资支持优势结合,按市场化方式进行操作,促进物流业加快发展.
--中国住房城乡建设部部长姜伟新表示,中国保障房建设管理存在建设资金筹措和征地拆迁压力比较大,保障性住房工程质量有待提高等六大问题.(完)
--整理 康熙泽; 审校 乔艳红
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。