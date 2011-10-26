〔中国个股〕深发展第三季度净利同比增74%,拟发至多200亿元金融债

路透上海10月26日电---中国深圳发展银行股份有限公司(000001.SZ)周三刊登三季报,今年第三季度实现净利润29.56亿元人民币,同比增长73.95%,每股收益0.65元;该行并计划发行至多200亿元金融债.

三季报并显示,深发展前三季实现营业收入207.01亿元,净利润76.87亿元,同比增62.93%,每股收益2.01元.

深发展表示,拟在三年内在境内和/或境外市场分次发行金融债券,总额不超过等值于人民币200亿元,期限为1-10年,所募集资金将用于补充公司中长期资金,推动中小企业业务发展.

截至2011年9月30日,深发展不良贷款率为0.43%,拨备覆盖率365.77%,资本充足率和核心资本充足率分别为11.46%和8.38%.

7月底,中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)完成增持深发展至具控制性的52.38%股权.当时平保以其所持平安银行90.75%股份及现金26.9亿元,全额认购深发展非公开发行的约16.38亿股股份.[ID:nCN1861485]

8月中国平安宣布将再次认购其子公司深发展定向增发股份,涉资不超过200亿元;交易完成後,根据认购股份上限,其持股量将增至该行经扩大全部已发行股本不多于约61.36%.

深发展周二收报16.64元,过去一个月微升0.12%.(完)

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