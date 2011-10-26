〔美国经济〕财长盖特纳敦促国会支持奥巴马政府的就业提案

路透华盛顿10月25日电---美国财长盖特纳周二表示,若国会支持总统创造就业的一揽子提议,那麽美国经济将加快增长,失业人口将减少.

在接受电视节目访谈时,盖特纳暗示共和党人拒绝支持政府提议,加剧了经济困境.

当问及2012年11月大选时,美国失业率能否低于9%时,盖特纳拒绝详述,但称届时将会有更多就业机会.

"如果他们支持这些提议,那麽经济增长将更强劲,失业人口也将会减少,届时会有更多美国人找到工作,"他说道."如果他们拒绝采取措施,那麽经济恐怕会越发疲软,失业则会更高."

本月稍早奥巴马政府提出4,470亿美元的减税及新增开支方案,但受阻于共和党人掌控的参议院.民主党目前尝试令提案各部分内容分别获批.(完)