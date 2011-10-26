〔美国经济〕财长盖特纳敦促国会支持奥巴马政府的就业提案

美国各类经济指标总览--2017/2/6
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
路透华盛顿10月25日电---美国财长盖特纳周二表示,若国会支持总统创造就业的一揽子提议,那麽美国经济将加快增长,失业人口将减少.
在接受电视节目访谈时,盖特纳暗示共和党人拒绝支持政府提议,加剧了经济困境.
当问及2012年11月大选时,美国失业率能否低于9%时,盖特纳拒绝详述,但称届时将会有更多就业机会.
"如果他们支持这些提议,那麽经济增长将更强劲,失业人口也将会减少,届时会有更多美国人找到工作,"他说道."如果他们拒绝采取措施,那麽经济恐怕会越发疲软,失业则会更高."
本月稍早奥巴马政府提出4,470亿美元的减税及新增开支方案,但受阻于共和党人掌控的参议院.民主党目前尝试令提案各部分内容分别获批.(完)
--编译 孙茉莉;审校 张涛
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
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