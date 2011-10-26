〔芝加哥期市〕谷物价格下跌,市场担忧欧洲拿不出危机解决方案

路透悉尼10月26日电---美国玉米、小麦和大豆期货周三在亚洲盘初下跌,因金融市场担心欧洲领导人恐怕提不出解决欧债危机的具体方案.

继布鲁塞尔峰会之後,欧元区领导人周三将再次举行峰会,不过欧元区财长会议已经取消.

芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米期货Cc1早盘跌0.42%,报每蒲式耳6.48美元,因投资者抛出风险资产买入黄金等避险资产.金价周二上涨逾3%.此外,美元走强也令谷物期货价格承压.