《新兴市场重要经济事件预告》--10月26日-11月2日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
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10月26日(三)
布鲁塞尔--欧盟财长在欧盟峰会前开会,以努力敲定化解欧债危机的计划.
布鲁塞尔--欧盟执委会再次举行会议,此前在10月23日举行欧盟峰会.
香港--香港-蒙古投资峰会.
迪拜--国际货币基金组织(IMF)发表中东、北非、阿富汗与巴基斯坦地区展望(0600).
温得和克--纳米比亚央行货币政策委员会会议.
布拉格--捷克央行副总裁Mojmir Hampl在电台发表演说.
塔林--爱沙尼亚央行公布季度政策声明.
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)开始进行巴西经济调查.
10月27日(四)
布鲁塞尔--欧盟执委会就实施欧盟-韩国自由贸易协定(FTA)举行高级别会议.
菲律宾马卡迪市--世界银行行长佐利克举行新闻简会(0530).
开普敦--国际金融知识普及会议"金融教育为大众",南非财政部副部长发表开幕讲话(首日).
布达佩斯--匈牙利央行总裁Andras Simor在2011年布达佩斯经济论坛上发表讲话.
巴西利亚--巴西央行公布10月议息会议纪录(1030).
圣地亚哥--智利央行理事Rodrigo Vergara就新兴国家经济政策发表讲话(1830).
10月28日(五)
开普敦--国际金融知识普及会议"金融教育为大众",印尼央行副总裁Muliaman Hadad和印度央行副总裁K C Chakrabarty发表讲话(最後一日).
巴黎--在围绕即将举行的20国集团(G20)峰会的论坛上,原英国首相、西班牙总理和德国总理,以及其他官员发表讲话(0700).
波哥大--哥伦比亚央行举行议息会议(1900).
巴拉圭亚松森--经济合作暨发展组织(OECD)发布2012年拉丁美洲经济展望报告:转变发展方式.
圣地亚哥--智利央行公布10月议息会议纪录(1130).
墨西哥城--墨西哥央行总裁卡斯腾斯在拉丁美洲贸易研讨会上发表讲话.
墨西哥城--墨西哥央行公布10月14日货币政策委员会会议纪录.
10月31日(一)
巴黎--经济合作暨发展组织在戛纳峰会前的特别新闻简会上,公布20国集团经济体的最新分析和主要数据预估(0900).
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布第四季通胀报告.
11月1日(二)
吉隆坡--首届亚洲央行观察家会议,主题是亚洲对世界金融的看法.马来西亚央行总裁洁蒂(Zeti Akhtar Aziz)发表演讲.
11月2日(三)
布加勒斯特--罗马尼亚央行举行货币政策决策会议并批准通胀报告.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)