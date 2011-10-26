《新兴市场重要经济事件预告》--10月26日-11月2日

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10月26日(三)

布鲁塞尔--欧盟财长在欧盟峰会前开会,以努力敲定化解欧债危机的计划.

布鲁塞尔--欧盟执委会再次举行会议,此前在10月23日举行欧盟峰会.

香港--香港-蒙古投资峰会.

迪拜--国际货币基金组织(IMF)发表中东、北非、阿富汗与巴基斯坦地区展望(0600).

温得和克--纳米比亚央行货币政策委员会会议.

布拉格--捷克央行副总裁Mojmir Hampl在电台发表演说.

塔林--爱沙尼亚央行公布季度政策声明.

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)开始进行巴西经济调查.

10月27日(四)

布鲁塞尔--欧盟执委会就实施欧盟-韩国自由贸易协定(FTA)举行高级别会议.

菲律宾马卡迪市--世界银行行长佐利克举行新闻简会(0530).

开普敦--国际金融知识普及会议"金融教育为大众",南非财政部副部长发表开幕讲话(首日).

布达佩斯--匈牙利央行总裁Andras Simor在2011年布达佩斯经济论坛上发表讲话.

巴西利亚--巴西央行公布10月议息会议纪录(1030).

圣地亚哥--智利央行理事Rodrigo Vergara就新兴国家经济政策发表讲话(1830).

10月28日(五)

开普敦--国际金融知识普及会议"金融教育为大众",印尼央行副总裁Muliaman Hadad和印度央行副总裁K C Chakrabarty发表讲话(最後一日).

巴黎--在围绕即将举行的20国集团(G20)峰会的论坛上,原英国首相、西班牙总理和德国总理,以及其他官员发表讲话(0700).

波哥大--哥伦比亚央行举行议息会议(1900).

巴拉圭亚松森--经济合作暨发展组织(OECD)发布2012年拉丁美洲经济展望报告:转变发展方式.

圣地亚哥--智利央行公布10月议息会议纪录(1130).

墨西哥城--墨西哥央行总裁卡斯腾斯在拉丁美洲贸易研讨会上发表讲话.

墨西哥城--墨西哥央行公布10月14日货币政策委员会会议纪录.

10月31日(一)

巴黎--经济合作暨发展组织在戛纳峰会前的特别新闻简会上,公布20国集团经济体的最新分析和主要数据预估(0900).

布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布第四季通胀报告.

11月1日(二)

吉隆坡--首届亚洲央行观察家会议,主题是亚洲对世界金融的看法.马来西亚央行总裁洁蒂(Zeti Akhtar Aziz)发表演讲.

11月2日(三)

布加勒斯特--罗马尼亚央行举行货币政策决策会议并批准通胀报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)