〔中国房地产〕广州市完成8.5万套保障房筹建,低收入家庭住房亦提前解困

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透北京10月26日电---随着中国保障性安居工程建设顺利推进,广州市今年筹建8.5万套保障房的目标任务已全部完成,同时,77,177户低收入家庭的住房解困工作亦提前解决.
新华社周二晚间报导,2010年广州市提出将原定用五年时间完成77,177户低收入家庭解困的工作,提前仅用一年时间即全面完成.
报导并指出,广州8.5万套保障房中,筹集公共租赁住房5.06万套、廉租房(含发放租赁补贴)0.71万套、经济适用房0.54万套、限价房(含拆迁安置房)2.6万套.
中国今年1,000万套保障房的开工建设任务几近完成.住房和城乡建设部周一公布,截止9月底,全国城镇保障性住房和棚户区改造住房已开工986万套,开工率达98%.[ID:nCN2010659](完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)