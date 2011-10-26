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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 08:18 BJT

〔日本股市〕开跌,受日圆走坚和欧洲忧虑拖累

路透东京10月26日电---日本股市日经指数周三开盘下跌,因市场担心欧洲领导人恐难以拿出遏制欧债危机蔓延的全面计划,而且亦担忧日圆持续走坚及其对日资企业利润的影响.

日经指数.N225下滑1%至8,673.85点.东证股价指数.TOPX跌1.35%至737.61点(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

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