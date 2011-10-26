〔中国房地产〕住房保障料从实物保障为主逐步转为货币补贴为主--住建部

路透北京10月26日电---中国保障房的质量和分配制度建设有望提速.中国住房城乡建设部官员称,这几年住房保障实行以实物保障为主,经过今後几年的努力,住房供求关系缓和以及住房租赁市场有了一定发展後,将逐步转为以货币补贴为主.

新华援引住建部部长姜伟新在十一届全国人大常委会第23次会议第二次全体会议上称,目前中国住房保障工作还处于探索阶段,既有住房保障制度不够健全、政策不够完善的问题,也有管理不到位和实施过程中操作不规范的问题,需完善制度并加强管理.

他并强调,目前保障房建设管理的问题主要体现在地方保障性住房规划布局有待改善,交通等外部配套设施的建设相对滞後,保障房工程质量有待提高,分配和运营管理方面存在问题等.且保障房的建设资金筹措和征地拆迁压力比较大,顶层设计不够以及法规建设滞後.

对于备受关注的保障房资金问题.姜伟新称,今年中央财政已分批下达1,522亿元保障性安居工程补助资金.

他强调,今年保障性住房建设需投入资金1.3万多亿元.其中,经济适用住房、限价商品住房建设投资4,000多亿元,这类保障性住房主要由社会投资,通过销售实现资金平衡;各类棚户区改造投资5,000亿元,这部分投资由政府补助一部分,主要通过企业筹一点、住户拿一点等办法解决.

今年廉租住房和公共租赁住房建设投资4,000多亿元,这类保障性住房主要由各级政府、用工企业、社会机构投资等解决.各类保障性住房投入资金在建设和运营期内暂不到位的,在符合风险防范要求的前提下,利用银行信贷等金融手段解决.(完)