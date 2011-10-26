《外汇动态》75.50日圆上方有美元/日圆买单,下方存在停止盘

0002GMT---美元/日圆徘徊在76.12日圆附近,仅略高于纪录低位75.73,一日本信托银行交易上称,这是因为担心日本当局可能入市干预,且此前媒体报导日本央行考虑出台进一步的货币宽松举措[ID:nCN1175076].

该交易员表示,75.50日圆上方列有美元买单,该水准下方则有停止单.

日本财务大臣安住淳表示,他预期日本央行将采取适当的行动.美元/日圆对此几无反应.(完)

--编译 郑茵;审校 张若琪

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]