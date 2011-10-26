〔中国经济〕扩消费是"十二五"商务工作重点,加大商贸流通企业信贷支持

路透北京10月26日电---中国商务部、财政部和中国央行联合发文,明确扩大消费是"十二五"期间商务工作的重要任务,要求财政部门和银行业金融机构加大对商贸流通业的支持力度.

新华社周二晚间报导引述三部门下发的《关于"十二五"时期做好扩大消费工作的意见》内容称,明年起将每年确定一个月为"消费促进月",并要求地方商务主管部门充分利用节假日和当地消费特点,合理安排年度促销活动.

此外,要促进网络购物、电视购物等无店铺销售形式规范发展,大力促进便利消费;发展现代流通方式,促进产销直接对接;培育商品、服务消费热点,大力促进热点消费.

为此,"意见"要求财政部门加大支持力度,强化财政资金的引导作用;且银行业金融机构亦需加大对商贸流通企业信贷支持,鼓励消费信贷产品和管理模式创新.

意见并称,将支持扩大农村消费.积极推动直接融资工具创新,拓宽商业企业多元化融资渠道.加强银商合作,提升电子结算水平,扩大银行卡使用范围,引导经营者采用银行卡结算.

数据显示,今年前三季度社会消费品零售总额同比增长17.0%,扣除价格因素实际增长11.3%.中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)金融研究中心此前发布报告预计,四季度消费将趋稳,今年全年社会消费品零售名义增速将能保持在17%左右.[ID:nCN1836525]

虽然分析人士对未来中国消费前景表示无须担忧,不过今年以来消费类个股在资本市场的表现并不尽如人意,截止目前,上证主要消费行业指数.SSECS跌幅达11.79%,略优于同期沪综指.SSEC14.19%的跌幅.(完)